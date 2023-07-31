Рой Джонс: «Кроуфорд меняет стили прямо по ходу бою. Спенс так не умеет»

Теги Рой Джонс-младший Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс-младший считает, что Теренс Кроуфорд более универсальный боксер, чем Эррол Спенс.

«Я считаю, что Кроуфорд сделал бы то же самое, даже если бы Спенс не попал в ту автоаварию, потому что у него больший технический арсенал. Ничего не имею против Эррола, он может подумать, что он мне не нравится, но это не так.

Я следил за прогрессом Теренса, когда комментировал его бои на HBO. Я знаю, на что он способен, и видел, как он меняет стили прямо во время боя. И я не наблюдал подобных навыков у Спенса», – заявил экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший.

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1 комментарий

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Леван Мкртчян
Теренс , как ртуть, способен принять какую угодно форму в ринге.
Самый адаптивный и умный боксер со времен Флойда.

Ps. The GOAT абы кого в ринг не выводит под свою культовую тему
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