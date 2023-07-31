Деонтей Уайлдер: «Спенс выглядел истощенным. Кроуфорд легко победил»

Деонтей Уайлдер считает, что Спенс не в лучшем состоянии подошел к бою с Кроуфордом.

«Эррол Спенс выглядел истощенным. Он действительно не мог делать то, что должен был. Теренс же отлично воспользовался этим. Он легко победил», – заявил экс-чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Напомним, то Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в девятом раунде поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

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