Деонтей Уайлдер: «Спенс выглядел истощенным. Кроуфорд легко победил»
Деонтей Уайлдер считает, что Спенс не в лучшем состоянии подошел к бою с Кроуфордом.
«Эррол Спенс выглядел истощенным. Он действительно не мог делать то, что должен был. Теренс же отлично воспользовался этим. Он легко победил», – заявил экс-чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.
Напомним, то Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в девятом раунде поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
Почему победа Кроуфорда получилась такой легкой и укрепила его величие
Спенс активирует пункт о реванше с Кроуфордом: «Надеюсь, в декабре, в конце года»
Комментарии