Теренс Кроуфорд: «Бой с Канело – это возможность показать мое величие. Я поднимусь во второй средний вес ради этого»

Теренс Кроуфорд готов сменить весовую категорию ради боя с Саулем Альваресом.

«Бой с Канело был бы возможностью показать всем, насколько велик Теренс Кроуфорд на самом деле. Если он примет мой вызов, то я поднимусь во второй средний вес, чтобы стать в нем абсолютным чемпионом. Я покажу всем, что у меня есть навыки, которые позволяют это сделать.

Я верю, что если Канело победит Джермелла Чарло, то согласится на бой против меня», – заявил абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд: «Я уже готов драться с Канело. Мне плевать на вес»

Канело – о поединке с Кроуфордом: «Я больше не могу спускаться. Никто не воздаст мне должное за этот бой»