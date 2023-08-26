Теренс Кроуфорд: «Бой с Канело – это возможность показать мое величие. Я поднимусь во второй средний вес ради этого»

Теги Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд готов сменить весовую категорию ради боя с Саулем Альваресом.

«Бой с Канело был бы возможностью показать всем, насколько велик Теренс Кроуфорд на самом деле. Если он примет мой вызов, то я поднимусь во второй средний вес, чтобы стать в нем абсолютным чемпионом. Я покажу всем, что у меня есть навыки, которые позволяют это сделать.

Я верю, что если Канело победит Джермелла Чарло, то согласится на бой против меня», – заявил абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд: «Я уже готов драться с Канело. Мне плевать на вес»

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4 комментария

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Timur Gabdullin
Ответ Вялый гарант
Подожди еще года три пока он состарится а потом может и победишь
Это шутка какая-то? Кроуфорд так-то старше Канело. И по навыкам - с учётом того что резкого прогресса от обоих скорее всего уже не будет Кроуфорд выглядит поинтереснее.
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Вялый гарант
Подожди еще года три пока он состарится а потом может и победишь
0
0
0
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Anton Kortenko
вот это настрой. вот это чемпион. ищет вызов. не то что словоблудный Цыган, который на словах победит всех, а на деле вместо сразится за пояса Усика пойдёт Нганну гонять.
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