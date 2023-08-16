Канело – о поединке с Кроуфордом: «Я больше не могу спускаться. Никто не воздаст мне должное за этот бой»

Канело ответил на предложение Теренса Кроуфорда подраться в промежуточном весе.

«Я больше не могу спускаться. Это тоже самое, что он говорит, отвечая на вопрос о Джервонте Дэвисе. Для меня это тоже работает. Все скажут: «Он слишком мелкий». Никто не воздаст мне должное за этот бой», – заявил многократный чемпиона мира по боксу Сауль Альварес.

Ранее появилась информация, что Теренс Кроуфорд и Канело могут податься в промежуточном весе 158 фунтов (71,6 кг).

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