Кроуфорд возглавил рейтинг P4P The Ring, Усик – 3-й, Бивол – 5-й
Теренс Кроуфорд возглавил июльский рейтинг P4P издания The Ring.
Второе место занял чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. Третьим стал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик.
Россиянин Дмитрий Бивол, владеющий титулом WBA в полутяжелом весе, занял пятую строчку.
Полностью топ-10 по версии The Ring выглядит так:
- Теренс Кроуфорд, абсолютный чемпион мира в полусреднем весе
- Наойя Инуэ, чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям WBC и WBO
- Александр Усик, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF
- Сауль Альварес, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе
- Дмитрий Бивол, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA
- Эррол Спенс, боксер-полусредневес
- Дэвин Хейни, абсолютный чемпион мира в легком весе
- Джервонта Дэвис, боксер-легковес
- Теофимо Лопес, чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO
- Василий Ломаченко, боксер-легковес.
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