Кроуфорд возглавил рейтинг P4P The Ring, Усик – 3-й, Бивол – 5-й

Теги Василий Ломаченко Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд бокс The Ring Джервонта Дэвис Эррол Спенс Теофимо Лопес Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд возглавил июльский рейтинг P4P издания The Ring.

Второе место занял чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. Третьим стал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик.

Россиянин Дмитрий Бивол, владеющий титулом WBA в полутяжелом весе, занял пятую строчку.

Полностью топ-10 по версии The Ring выглядит так:

  1. Теренс Кроуфорд, абсолютный чемпион мира в полусреднем весе
  2. Наойя Инуэ, чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям WBC и WBO
  3. Александр Усик, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF
  4. Сауль Альварес, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе
  5. Дмитрий Бивол, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA
  6. Эррол Спенс, боксер-полусредневес
  7. Дэвин Хейни, абсолютный чемпион мира в легком весе
  8. Джервонта Дэвис, боксер-легковес
  9. Теофимо Лопес, чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO
  10. Василий Ломаченко, боксер-легковес.

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