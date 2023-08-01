Кроуфорд возглавил рейтинг P4P The Ring, Усик – 3-й, Бивол – 5-й

Теренс Кроуфорд возглавил июльский рейтинг P4P издания The Ring.

Второе место занял чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. Третьим стал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик.

Россиянин Дмитрий Бивол, владеющий титулом WBA в полутяжелом весе, занял пятую строчку.

Полностью топ-10 по версии выглядит так:

, абсолютный чемпион мира в полусреднем весе , чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям WBC и WBO , чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF , абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Дмитрий Бивол, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Эррол Спенс, боксер-полусредневес Дэвин Хейни, абсолютный чемпион мира в легком весе Джервонта Дэвис, боксер-легковес Теофимо Лопес, чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, боксер-легковес.

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