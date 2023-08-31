Вадим Немков отказался от титула чемпиона Bellator

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator ТАСС Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Российский боец Немков отказался от чемпионского титула Bellator.

«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», – сказал Вадим Немков.

Ранее он заявил, что планирует провести поединок против Райана Бейдера.

Немков хочет перейти в тяжелый вес: «Тяжело гонять в 93 кг. Было бы круто подраться с Нганну, это реально»

Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена: «Если это произойдет, надо обсуждать с организациями»

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2 комментария

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Виктор Войнов
И всё равно подерется с Бэйдером, но в другом весе))
+5
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Валерий Рзянин
Вот и правильно) возраст, весогонка, самоощущение, да и престиж категории) ждём окрыленного чемпиона!)
+3
0
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