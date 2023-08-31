Вадим Немков отказался от титула чемпиона Bellator
Российский боец Немков отказался от чемпионского титула Bellator.
«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», – сказал Вадим Немков.
Ранее он заявил, что планирует провести поединок против Райана Бейдера.
Немков хочет перейти в тяжелый вес: «Тяжело гонять в 93 кг. Было бы круто подраться с Нганну, это реально»
Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена: «Если это произойдет, надо обсуждать с организациями»
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