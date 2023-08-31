Вадим Немков отказался от титула чемпиона Bellator

Российский боец Немков отказался от чемпионского титула Bellator.

«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», – сказал Вадим Немков.

Ранее он заявил, что планирует провести поединок против .

Немков хочет перейти в тяжелый вес: «Тяжело гонять в 93 кг. Было бы круто подраться с Нганну, это реально»

Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена: «Если это произойдет, надо обсуждать с организациями»