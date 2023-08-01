Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена: «Если это произойдет, надо обсуждать с организациями»

Вадим Немков заявил, что владеет информацией о возможной продаже Bellator.

«У нас есть кое-какая информация, но рассказывать ее не могу. Надо, чтобы это рассказали официальные лица Bellator.

Если продадут, будем что-то думать, а пока не продали, надо думать о продолжении карьеры. Есть кое-какие интересные мысли.

Если эта продажа произойдет, то надо обсуждать с организациями и принимать взвешенные решения, что лучше. Сейчас я не могу сказать, куда я пойду.

Помимо финансовых условий, есть еще многие условия, которые важно соблюсти. Финансы – это одно из главных, но есть моменты, без которых подписать контракт будет тяжело», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Вадим Немков: «По ближайшему бою конкретики нет. Пишут, что Bellator могут выкупить»

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