Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена: «Если это произойдет, надо обсуждать с организациями»
Вадим Немков заявил, что владеет информацией о возможной продаже Bellator.
«У нас есть кое-какая информация, но рассказывать ее не могу. Надо, чтобы это рассказали официальные лица Bellator.
Если продадут, будем что-то думать, а пока не продали, надо думать о продолжении карьеры. Есть кое-какие интересные мысли.
Если эта продажа произойдет, то надо обсуждать с организациями и принимать взвешенные решения, что лучше. Сейчас я не могу сказать, куда я пойду.
Помимо финансовых условий, есть еще многие условия, которые важно соблюсти. Финансы – это одно из главных, но есть моменты, без которых подписать контракт будет тяжело», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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