Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена: «Если это произойдет, надо обсуждать с организациями»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что владеет информацией о возможной продаже Bellator.

«У нас есть кое-какая информация, но рассказывать ее не могу. Надо, чтобы это рассказали официальные лица Bellator.

Если продадут, будем что-то думать, а пока не продали, надо думать о продолжении карьеры. Есть кое-какие интересные мысли.

Если эта продажа произойдет, то надо обсуждать с организациями и принимать взвешенные решения, что лучше. Сейчас я не могу сказать, куда я пойду.

Помимо финансовых условий, есть еще многие условия, которые важно соблюсти. Финансы – это одно из главных, но есть моменты, без которых подписать контракт будет тяжело», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Вадим Немков: «По ближайшему бою конкретики нет. Пишут, что Bellator могут выкупить»

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2 комментария

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Данил
Надо в UFC, первым номером или чемпиком по силам стать. Один лишь Анкалаев прям серьезный оппонент
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Комнатный Герой💪
Маменькин сынок как мамочка Федя скажет, так и сделает. Он ему должен, и будет отрабатывать так как угодно мамке. Как мы знаем - мамка Немкова либо струсила биться в UFC, либо слишком (неимоверно много, через-чур много) запросила за свой выход против Брока Леснара. В этой истории я верю Дане Уайту, который подробно рассказал о встрече, о деталях переговоров. Федя как был тихушником, так и остался. Да и никем тоже - Беллатор - ерунда, и даже там он не стал лучшим. А про Прайд лучше вообще не вспоминать. Просто посмотрите сколько фриков там выступало.
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