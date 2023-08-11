Немков хочет драться с Бейдером: «В тяжелом весе он выглядит по-другому»
Вадим Немков хочет подраться с Райаном Бейдером в тяжелом весе.
«С нетерпением жду поединка Васселла с Бейдером. Кто бы ни победил, я бы очень хотел с ним сразиться.
У меня был бой с Бейдером, но он дрался и с Федором, и с Валентином Молдавским. В тяжелом весе Райан выглядит совсем по-другому, и дерется он иначе.
Мне было бы интересно с ним побороться. Но если Васселл победит, то и этот бой будет интересным.
Я понимаю одну вещь: Васселл и Бейдер подерутся в октябре. После этого боя чемпиону нужно будет немного отдохнуть.
Может быть, я приму промежуточный бой, потому что не хочу сидеть без дела», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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