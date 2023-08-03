Немков хочет перейти в тяжелый вес: «Тяжело гонять в 93 кг. Было бы круто подраться с Нганну, это реально»

Вадим Немков хочет перейти в тяжелый вес и подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Наверное, уже буду в тяжелый вес переходить, потому что реально тяжело гонять. Во-первых, мне уже 31 год, во-вторых, врачи сказали, что лучше перейти в тяжелый вес, чтобы остаться подольше в спорте.

В Bellator я уже подрался со всеми в полутяжах и нужно что-то новое: либо подраться второй раз с Райаном Бейдером, либо с кем-то еще сильным. С Кори и уже не охота драться.

Если бы предложили бой с , сразу бы согласился. Подраться с Нганну было бы круто и думаю, это реально сделать», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе .

Немков – о нежелании Малыхина переходить в UFC: «Можно драться с лучшими бойцами, но зарабатывать копейки. Его все устраивает»