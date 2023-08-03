Немков хочет перейти в тяжелый вес: «Тяжело гонять в 93 кг. Было бы круто подраться с Нганну, это реально»

Теги тяжелый вес (MMA) Bellator Фил Дэвис Фрэнсис Нганну Кори Андерсон Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков хочет перейти в тяжелый вес и подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Наверное, уже буду в тяжелый вес переходить, потому что реально тяжело гонять. Во-первых, мне уже 31 год, во-вторых, врачи сказали, что лучше перейти в тяжелый вес, чтобы остаться подольше в спорте.

В Bellator я уже подрался со всеми в полутяжах и нужно что-то новое: либо подраться второй раз с Райаном Бейдером, либо с кем-то еще сильным. С Кори Андерсоном и Филом Дэвисом уже не охота драться.

Если бы предложили бой с Нганну, сразу бы согласился. Подраться с Нганну было бы круто и думаю, это реально сделать», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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9 комментариев

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может Вадиму диетолога нанять? Питание пересмотреть, тренировки.
Перейра в средний вес влазил, а он крупнее намного, Немков всего 183 и не сказать, что сильно широкий, если только кость тяжёлая, типа Росомаха с адамантием))
Вообще в UFC с габаритами Немкова в среднем выступают
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Нгану его убьет, именно убьет, там мощь совсем не по силам ему.
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Щас вам Нганну заломит сумму и боя не будет))
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Во-первых, мне уже 31 год, во-вторых, врачи сказали, что лучше перейти в тяжелый вес, чтобы остаться подольше в спорте.

А у Вадима тренер есть, кроме врачей?
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конечно реально, можешь начинать собирать бабки, это надолго
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Только зачем это Нганну? Ему 37 лет, он был чемпионом UFC уже, а после поединка с Фьюри проводить за $1 млн. и идти на неоправданный риск причин уже нету. Смысл есть максимально монетизировать оставшиеся время до конца карьеры и Немков в эти планы не входит. Бокс (Джошуа, Фьюри, Уайлдер), MMA (Джонс), WWE (Леснар), а дальше кинематограф.
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Ответ Pronger
может Вадиму диетолога нанять? Питание пересмотреть, тренировки. Перейра в средний вес влазил, а он крупнее намного, Немков всего 183 и не сказать, что сильно широкий, если только кость тяжёлая, типа Росомаха с адамантием)) Вообще в UFC с габаритами Немкова в среднем выступают
Я вообще не понимаю, как ему с ростом 183 см тяжело гонять в 93 кг.
Бред какой-то. Перейра с ростом 193-194 см гонял в 84 кг. А по комплекции он даже мощнее Немкова. При этом выше на 10 см.
Короче непонятно.
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