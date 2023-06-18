Вадим Немков: «Переход в UFC? В Bellator меня все устраивает»
Вадим Немков заявил, что не планирует переходить в UFC.
– По следующим соперникам нет информации?
– Пока Bellator ничего не говорил, не связывались с организацией. К тренировкам приступлю, когда восстановлюсь. Есть небольшие травмы, по мелочи – отбитые кулаки, ноги чуток отбиты.
– Интересно, а может ли чемпион Bellator даже в теории сейчас перейти в UFC?
– На данный момент я не могу перейти в UFC, потому что действующий контракт с Bellator. Недавно его подписал. Меня здесь все устраивает. Посмотрим, время покажет, – сказал Вадим Немков.
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