Вадим Немков: «Переход в UFC? В Bellator меня все устраивает»

Теги UFC MMA Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что не планирует переходить в UFC.

– По следующим соперникам нет информации?

– Пока Bellator ничего не говорил, не связывались с организацией. К тренировкам приступлю, когда восстановлюсь. Есть небольшие травмы, по мелочи – отбитые кулаки, ноги чуток отбиты.

– Интересно, а может ли чемпион Bellator даже в теории сейчас перейти в UFC?

– На данный момент я не могу перейти в UFC, потому что действующий контракт с Bellator. Недавно его подписал. Меня здесь все устраивает. Посмотрим, время покажет, – сказал Вадим Немков.

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3 комментария

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Ruslan Isaev
Ответ Kanan Jarrus
после великой битвы с 50-летним пожилым кубинцем начал очковать прямо как стрингоньяненко в свое время
Это магия Ромэйро, нанося свои самые сильные удары и не нанося при этом урона по Кубинцу. Бойцы ММА начинают сомневаться в своих силах.
Так было с Уиттакером и Адэсаньей и ещё бойцами до них.
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Kanan Jarrus
после великой битвы с 50-летним пожилым кубинцем начал очковать
прямо как стрингоньяненко в свое время
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Сергей Топильский
без амбиционый.. средний боец
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