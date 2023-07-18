Вадим Немков: «По ближайшему бою конкретики нет. Пишут, что Bellator могут выкупить»
Вадим Немков сообщил, что его следующий соперник еще не определен.
«По ближайшему бою пока нет конкретики. Во‑первых, я еще не восстановился после прошлого боя.
Во‑вторых, непонятна ситуация с организацией, много пишут о том, что Bellator могут выкупить.
Но я уже немного тренируюсь, поддерживаю форму», – сказал чемпион промоушена Вадим Немков.
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Считай 2 основных конкурента воедино сливаются. Так что дальше могут и из ufc начать бойцов переманивать. Конкуренция на рынке зарплат бойцов точно вырастет.