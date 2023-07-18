Вадим Немков: «По ближайшему бою конкретики нет. Пишут, что Bellator могут выкупить»

Теги MMA Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков сообщил, что его следующий соперник еще не определен.

«По ближайшему бою пока нет конкретики. Во‑первых, я еще не восстановился после прошлого боя.

Во‑вторых, непонятна ситуация с организацией, много пишут о том, что Bellator могут выкупить.

Но я уже немного тренируюсь, поддерживаю форму», – сказал чемпион промоушена Вадим Немков.

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5 комментариев

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Просто Космос
Ответ Sobachkin
Ну что в UFC? Или ж снова страх
Да дело не в страхе. А в бабках.
Считай 2 основных конкурента воедино сливаются. Так что дальше могут и из ufc начать бойцов переманивать. Конкуренция на рынке зарплат бойцов точно вырастет.
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il buono
Ответ Sobachkin
Ну что в UFC? Или ж снова страх
В Беллаторе соперники тоже не мальчики для битья. Думаю, дело в не страхе, а в деньгах и комфорте в переговорах
+1
0
+1
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Sobachkin
Ответ il buono
В Беллаторе соперники тоже не мальчики для битья. Думаю, дело в не страхе, а в деньгах и комфорте в переговорах
Это какие?
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Сергей Топильский
Ответ Sobachkin
Это какие?
никакие.. вес сбитых лётчиков и ноунеймов
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