Немков – о лидерстве в рейтинге P4P: «Мотивирует оставаться на том же месте, не сдавать позиции»

Вадим Немков отреагировал на обновленный рейтинг лучших бойцов Bellator.

«Я очень рад, что возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от категории. Очень приятно, мотивирует дальше выигрывать, оставаться на том же месте, не сдавать позиции», – сказал чемпион организации в полутяжелом весе .

На Bellator 297 Немков победил единогласным решением судей и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена.

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