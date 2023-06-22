Немков – о лидерстве в рейтинге P4P: «Мотивирует оставаться на том же месте, не сдавать позиции»
Вадим Немков отреагировал на обновленный рейтинг лучших бойцов Bellator.
«Я очень рад, что возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от категории. Очень приятно, мотивирует дальше выигрывать, оставаться на том же месте, не сдавать позиции», – сказал чемпион организации в полутяжелом весе Вадим Немков.
На Bellator 297 Немков победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена.
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