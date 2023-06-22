Немков – о лидерстве в рейтинге P4P: «Мотивирует оставаться на том же месте, не сдавать позиции»

Теги MMA Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков отреагировал на обновленный рейтинг лучших бойцов Bellator.

«Я очень рад, что возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от категории. Очень приятно, мотивирует дальше выигрывать, оставаться на том же месте, не сдавать позиции», – сказал чемпион организации в полутяжелом весе Вадим Немков.

На Bellator 297 Немков победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена.

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3 комментария

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Алексей Александрович
Боже, сборище мешков, и стариков, ну хоть кто то смотрел хотя бы пару его боёв? Признавайтесь.
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