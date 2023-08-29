Нганну – о возвращении в ММА: «Увидимся в феврале или марте»
Фрэнсис Нганну рассказал, когда состоится его возвращение в ММА.
«Когда я планирую вернуться в клетку? Я подписал контракт с PFL, не забывайте об этом. Увидимся в феврале или марте», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
В последний раз Нганну дрался в январе-2022, когда победил Сирила Гана судейским решением. В начале этого года он официально покинул UFC.
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