Нганну – о возвращении в ММА: «Увидимся в феврале или марте»

Теги MMA PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну рассказал, когда состоится его возвращение в ММА.

«Когда я планирую вернуться в клетку? Я подписал контракт с PFL, не забывайте об этом. Увидимся в феврале или марте», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

В последний раз Нганну дрался в январе-2022, когда победил Сирила Гана судейским решением. В начале этого года он официально покинул UFC.

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