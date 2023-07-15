Фрэнсис Нганну: «Уайт был готов устроить бой Джонса и Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии сделать мне поединок против Тайсона?»

Фрэнсис Нганну считает, что в UFC не хотели, чтобы он добился успеха.

«По какой-то причине я всегда доказываю, что Дана Уайт неправ, даже когда он на моей стороне. Это работает каждый раз. Такова наша история. Они были готовы провести бой Джона Джонса и Тайсона Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии устроить мне боксерский поединок против Тайсона Фьюри?

Не секрет, что многие люди желают мне неудачи. Они не хотят, чтобы я добился успеха. Это совершенно очевидно. И вы все об этом знаете», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»