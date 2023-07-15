Фрэнсис Нганну: «Уайт был готов устроить бой Джонса и Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии сделать мне поединок против Тайсона?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну считает, что в UFC не хотели, чтобы он добился успеха.

«По какой-то причине я всегда доказываю, что Дана Уайт неправ, даже когда он на моей стороне. Это работает каждый раз. Такова наша история. Они были готовы провести бой Джона Джонса и Тайсона Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии устроить мне боксерский поединок против Тайсона Фьюри?

Не секрет, что многие люди желают мне неудачи. Они не хотят, чтобы я добился успеха. Это совершенно очевидно. И вы все об этом знаете», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

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2 комментария

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SEVEN_
Дана даже палец от туда не вынемает когда думает о маленьком несчастном Нгану.
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Demon69
То что иной раз брякнет Дана,дели на сто..Кто нить видел бой Джонсон Фьюри.Все он обижается,кто его гнал?Решил ЮФС построить колхозник?Перемолят и выплюнут..О каком спортивном успехе Нганну можно говорит вне ЮФС.Его нет и не будет..Деньги попилят за бой.Но это не спорт.Люди посмотрят постанову и поплюются.
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