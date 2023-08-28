Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»

Тайсон Фьюри признался, что впечатлен силой удара Фрэнсиса Нганну.

«Тайсона Фьюри уронил мелкий боец в начале карьеры. Нганну же бьет, как Бог знает кто, чуваки. Это спортсмен, он двигается быстрее, работает над своей скоростью, зная, что ему нужно попасть только один или два раза. Тайсон никогда не был на ринге с кем-то, кто может так сильно ударить.

Нганну попросил меня быть максимально агрессивным. Он полон решимости добыть победу для своей страны и народа, чтобы заставить их гордиться. Это действительно интересно. Я рад, что могу помочь.

Макгрегор провел 11 или 10 раундов (Конора нокаутировали в 10 раунде – примечание Sports.ru) с Флойдом Мейвезером – величайшим бойцом своего поколения, если не за всю историю. Почему же Нганну не может дать Фьюри хороший бой? Макгрегор хорошо справился, заработав уважение публики.

Во время тренировок я увидел много хороших качеств у Фрэнсиса. Ему нужно вспомнить некоторые трюки, а затем работать на полную мощь. Он довольно быстро учится, что тоже очень впечатлило меня», – заявил экс-чемпиона мира по боксу Майк Тайсон.

Бой между Фьюри и Нганну пройдет по правилам бокса и состоится 28 октября.

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