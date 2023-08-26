Тренер Нганну: «Фрэнсис должен быть непредсказуемым, чтобы победить Фьюри»

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тренер Фрэнсиса Нганну назвал способ победы над Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что если мы попытаемся нокаутировать Тайсона Фьюри, то проиграем. Уверен, что наш подход должен быть немного более непредсказуемым и даже актуальным для ММА. Нужно использовать преимущества Нганну в тех навыках, которые он прокачивал в течение карьеры.

Это мои мысли и идеи. Фрэнсис понимает и прислушивается ко мне. Посмотрим, использует ли он все это, но думаю, что некоторые из моих идей могут сработать», – заявил тренер Нганну Эрик Никсик.

Напомним, что экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну подерется с чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри в боксерском поединке, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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5 комментариев

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lexx_sharingan
Ну да, проход в ноги и лоукик точно помогли бы. Логично.
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Фикиск Фусов
Да хватит уже этой фантастики. Ничто не спасет Фрэнсиса от поражения в бою с Фьюри
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Ват-сон
а если вдруг... (ну, пофантазировать же можно?), вдруг Нгану побеждает Фьюри в боксерском поединке... за абсолюта кто будет драться в таком случае?)))
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Вася Енотов
Даже не представляю, что в теории можно было бы придумать на этот счёт. Тайсон во всех аспектах лучше. Единственное что есть у Нганну это удар. Но Фьюри во-первых точно не будет застаиваться, а во-вторых он пережил все лютые атаки Уайлдера, показав фантастическую способность держать удар. На что можно сделать ставку тренерскому штабу Нганну ещё? На победу по очкам? Я вас умоляю.
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lexx_sharingan
Ответ Ват-сон
а если вдруг... (ну, пофантазировать же можно?), вдруг Нгану побеждает Фьюри в боксерском поединке... за абсолюта кто будет драться в таком случае?)))
Никто, менеджеры-промоутеры не договорятся, так уже лет 10 происходит, так что переживать не стоит)
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