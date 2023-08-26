Тренер Нганну: «Фрэнсис должен быть непредсказуемым, чтобы победить Фьюри»
Тренер Фрэнсиса Нганну назвал способ победы над Тайсоном Фьюри.
«Я думаю, что если мы попытаемся нокаутировать Тайсона Фьюри, то проиграем. Уверен, что наш подход должен быть немного более непредсказуемым и даже актуальным для ММА. Нужно использовать преимущества Нганну в тех навыках, которые он прокачивал в течение карьеры.
Это мои мысли и идеи. Фрэнсис понимает и прислушивается ко мне. Посмотрим, использует ли он все это, но думаю, что некоторые из моих идей могут сработать», – заявил тренер Нганну Эрик Никсик.
Напомним, что экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну подерется с чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри в боксерском поединке, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
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