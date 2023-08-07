Вице-президент ACA Бадаев: «Мы звали Нганну, но он написал: «У меня бокс»

Асланбек Бадаев объяснил, почему ACA не удалось подписать контракт с Фрэнсисом Нганну.

«Мы общались с Нганну. У меня даже есть СМС. Это правда. Мы же прекрасно понимали – Нганну ушел из UFC и хочет заработать. И тут выходят АСА: «Ты не хотел бы к нам прийти?». Нганну отвечает: «Ребята, вы, конечно, молодцы. У вас мой друг Тони Джонсон дерется, даже был чемпионом, мы вместе тренируемся, помогал ему готовится».

Он даже комментарий оставлял под постом аккаунта АСА, где написал: «У меня бокс». В принципе, он не соврал», – признался вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

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