Фрэнсис Нганну: «В Саудовской Аравии Фьюри отправится в нокдаун»
Фрэнсис Нганну уверен, что сможет уронить Тайсона Фьюри.
«В Саудовской Аравии Фьюри отправится в нокдаун. Это мои слова. Он умеет вставать. Теперь выясним, насколько он хорош. Не важно, что он говорит. Главное то, что произойдет в Саудовской Аравии.
После этого боя я вернусь в клетку. Увидимся в PFL в феврале или марте», – заявил Фрэнсис Нганну.
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Что этому генералу песчаных карьеров в профбоксе ловить - вообще непонятно.
Могу ошибиться , но с такой оппозицией Фьюри вряд ли получит больше денег чем за очередной бой с Чисорой.
Разве что может два-три поехавших шейха отсыпят ему по 5-10 лимонов каждый 😺