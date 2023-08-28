Фрэнсис Нганну: «В Саудовской Аравии Фьюри отправится в нокдаун»

Фрэнсис Нганну уверен, что сможет уронить Тайсона Фьюри.

«В Саудовской Аравии Фьюри отправится в нокдаун. Это мои слова. Он умеет вставать. Теперь выясним, насколько он хорош. Не важно, что он говорит. Главное то, что произойдет в Саудовской Аравии.

После этого боя я вернусь в клетку. Увидимся в PFL в феврале или марте», – заявил Фрэнсис Нганну.

Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»

Нганну объяснил, почему бой с Фьюри не будет носить статус титульного: «Переговоры с WBC заняли бы слишком много времени»