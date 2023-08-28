Фрэнсис Нганну: «В Саудовской Аравии Фьюри отправится в нокдаун»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну уверен, что сможет уронить Тайсона Фьюри.

«В Саудовской Аравии Фьюри отправится в нокдаун. Это мои слова. Он умеет вставать. Теперь выясним, насколько он хорош. Не важно, что он говорит. Главное то, что произойдет в Саудовской Аравии.

После этого боя я вернусь в клетку. Увидимся в PFL в феврале или марте», – заявил Фрэнсис Нганну.

Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»

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4 комментария

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Просто Космос
Конор хотя бы умел раскрутить бой.
Что этому генералу песчаных карьеров в профбоксе ловить - вообще непонятно.
Могу ошибиться , но с такой оппозицией Фьюри вряд ли получит больше денег чем за очередной бой с Чисорой.
Разве что может два-три поехавших шейха отсыпят ему по 5-10 лимонов каждый 😺
+2
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SEVEN_
Вы с ним договорились?
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sardorbec1992@icloud.com
Разве что со смеху упадет
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Горец Юнайтед
Ответ Просто Космос
Конор хотя бы умел раскрутить бой. Что этому генералу песчаных карьеров в профбоксе ловить - вообще непонятно. Могу ошибиться , но с такой оппозицией Фьюри вряд ли получит больше денег чем за очередной бой с Чисорой. Разве что может два-три поехавших шейха отсыпят ему по 5-10 лимонов каждый 😺
Понятно, что он не конор. Но тут я думаю даже без раскрутки, всем любителям боев очень интересно глянуть этот бой
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