Артур Бетербиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом, а потом сменить категорию»

Теги Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев заявил, что хочет сменить весовую категорию.

«Хочу завоевать все титулы в полутяжелом весе, а после этого попробовать себя в другой весовой категории», – заявил действующий чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

Бетербиев проведет следующий бой в феврале 2024 года. Его соперником станет британец Каллум Смит. В активе россиянина 19 побед (все нокаутом).

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1 комментарий

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Алексей Александрович
На среднюю? 🤡
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