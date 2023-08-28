Николай Валуев: «Усик заслуженно победил. Он был на голову лучше Дюбуа»

Теги Николай Валуев Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев считает заслуженной победу Александра Усика.

«Я считаю исход поединка и победу Усика заслуженными. Он был лучше претендента на голову. Спорный момент так и останется спорным, если промоутеры не захотят разыграть интригу и не затеют реванш», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Напомним, Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. По ходу боя украинцу был нанесен спорный удар в пояс, расцененный как запрещенный.

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Даниэль Дюбуа нанес легальный удар?
11105 голосов
Да
44%
Даниэль Дюбуа
Нет
56%
Александр Усик

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4 комментария

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Запрещенку смотрим депутат Валуев? Нет бы телевизор выкинуть, чтобы такую мерзость не смотреть! Пора комитету по этике разобраться, достаточно ли патриотичен единорос.
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