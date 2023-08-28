Николай Валуев: «Усик заслуженно победил. Он был на голову лучше Дюбуа»
Николай Валуев считает заслуженной победу Александра Усика.
«Я считаю исход поединка и победу Усика заслуженными. Он был лучше претендента на голову. Спорный момент так и останется спорным, если промоутеры не захотят разыграть интригу и не затеют реванш», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Напомним, Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. По ходу боя украинцу был нанесен спорный удар в пояс, расцененный как запрещенный.
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