Николай Валуев: «Усик заслуженно победил. Он был на голову лучше Дюбуа»

Николай Валуев считает заслуженной победу Александра Усика.

«Я считаю исход поединка и победу Усика заслуженными. Он был лучше претендента на голову. Спорный момент так и останется спорным, если промоутеры не захотят разыграть интригу и не затеют реванш», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Напомним, Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. По ходу боя украинцу был нанесен спорный удар в пояс, расцененный как запрещенный.

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