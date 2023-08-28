Александр Усик: «Если бы рефери начал считать, я бы поднялся»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Усик уверен, что смог бы продолжить поединок с Дюбуа сразу после удара в пах.

«Если бы рефери начал считать, я бы поднялся. Я на 100 % уверен, что встал бы. Мне было бы тяжело восстановиться, но я бы однозначно поднялся», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Усик упал после удара ниже пояса от Дюбуа: Александру потребовался длительный тайм-аут

А кто судил Усика и Дюбуа? Работал на бое Поветкина и Кличко – его уже критиковали из-за спорных решений

Опрос

Даниэль Дюбуа нанес легальный удар?
10437 голосов
Да
44%
Даниэль Дюбуа
Нет
56%
Александр Усик

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whoisme
Ответ Tyrone Woodley
Симулянт, когда Артур ударил в селезёнку тоже упал и схватился за бедро типа в бедро попал.
Ну да, не мужик, поэтому он полез к чувакам которые больше на 10+ кг и с ударом как кувалдой, а мог сидеть в 90 и окучивать поленья. То ли дело в инете мужика включать
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Енотов
Именно этот нюанс и решает вопрос. Так что повода у Дюбуа спекулировать на этом нет. В ринге рефери решает был нокдаун, нокаут или запрещенный удар. В контексте ситуации Дюбуа всё равно бы проиграл, как ни крути. Допустим был нокдаун, Усик бы встал, перетерпел и все равно закончил бы победой. Не было там никакого нокаута, это не удар в печень. У любого среднего по уровню боксера данная область защищена мышечным корсетом и максимум что может быть от такого удара это сбитое дыхание.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Монгольские спецслужбы
И сразу бы упал, но уже в железный нокаут.
Возможно, но этого мы не узнаем.
Мне кажется, что удар был не по правилам. Из этого и нужно исходить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnny Walker
Значит всё таки притворялся.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий