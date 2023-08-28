Александр Усик: «Если бы рефери начал считать, я бы поднялся»

Усик уверен, что смог бы продолжить поединок с Дюбуа сразу после удара в пах.

«Если бы рефери начал считать, я бы поднялся. Я на 100 % уверен, что встал бы. Мне было бы тяжело восстановиться, но я бы однозначно поднялся», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

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