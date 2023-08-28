Дядя Фьюри – об ударе Дюбуа: «Это попадание в пах. Мучительная боль»

Дядя Тайсона Фьюри прокомментировал спорный эпизод поединка Усик – Дюбуа.

«Трусы ниже пупка, а любой удар по талии, независимо, насколько ниже – это не желудок. Это удар в пах. У Хьюи Фьюри было то же самое в бою с Питерсом. Мучительная боль. Так что да, это удар ниже пояса.

Как только он ударил, рефери отреагировал на падение Усика. Он третий человек на ринге. Так что вот так», – заявил Питер Фьюри.

Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь справедливым»

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?