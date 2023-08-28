Дядя Фьюри – об ударе Дюбуа: «Это попадание в пах. Мучительная боль»
Дядя Тайсона Фьюри прокомментировал спорный эпизод поединка Усик – Дюбуа.
«Трусы ниже пупка, а любой удар по талии, независимо, насколько ниже – это не желудок. Это удар в пах. У Хьюи Фьюри было то же самое в бою с Питерсом. Мучительная боль. Так что да, это удар ниже пояса.
Как только он ударил, рефери отреагировал на падение Усика. Он третий человек на ринге. Так что вот так», – заявил Питер Фьюри.
Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь справедливым»
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