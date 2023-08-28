Александр Усик: «Тот, кто считает удар Дюбуа чистым, тоже грязен»

Александр Усик прокомментировал споры о скандальном ударе Даниэля Дюбуа.

«Это нехорошо, когда люди пытаются добиться победы, используя грязную тактику. На самом деле невозможно победить, если ты нечестен, нужно играть по правилам. И тот, кто считает удар Дюбуа чистым, тоже грязен», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Дюбуа – о спорном ударе в поединке с Усиком: «Почувствовал, что попал идеально, прямо в живот. Потом я разочаровался и потерял темп»

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?