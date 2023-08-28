Дюбуа – о спорном ударе в поединке с Усиком: «Почувствовал, что попал идеально, прямо в живот. Потом я разочаровался и потерял темп»

Даниэль Дюбуа прокомментировал спорный удар в поединке с Александром Усиком.

«Я нанес удар и почувствовал, что он попал идеально, прямо в живот. После этого я разочаровался, потерял темп… Эту ошибку нужно исправить. Я должен стать чемпионом мира прямо сейчас», – заявил Даниэль Дюбуа.

Напомним, что в пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего Александр упал на ринг. Украинцу потребовалась пауза в несколько минут, чтобы избавиться от болевых ощущений и прийти в себя.

Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь справедливым»

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?