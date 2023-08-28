Дюбуа – о спорном ударе в поединке с Усиком: «Почувствовал, что попал идеально, прямо в живот. Потом я разочаровался и потерял темп»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Даниэль Дюбуа прокомментировал спорный удар в поединке с Александром Усиком.

«Я нанес удар и почувствовал, что он попал идеально, прямо в живот. После этого я разочаровался, потерял темп… Эту ошибку нужно исправить. Я должен стать чемпионом мира прямо сейчас», – заявил Даниэль Дюбуа.

Напомним, что в пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего Александр упал на ринг. Украинцу потребовалась пауза в несколько минут, чтобы избавиться от болевых ощущений и прийти в себя.

Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь справедливым»

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

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4 комментария

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berzerker
Звучит так, будто до этого удара Дюбуа контролировал бой. А по факту ни до этого сомнительного удара, ни после он ничего не сделал. Шел бы лучше тренироваться, авось и правда стал чемпом, когда Усик на пенсию выйдет
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Вася Енотов
Ответ berzerker
Звучит так, будто до этого удара Дюбуа контролировал бой. А по факту ни до этого сомнительного удара, ни после он ничего не сделал. Шел бы лучше тренироваться, авось и правда стал чемпом, когда Усик на пенсию выйдет
Думаю он теперь сделает фотоскрин этого удара и будет рассказывать внукам о том, что побеждал чемпиона, но его ограбили.
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Pavel Nikolaev
фуу..почти все раунды проиграл, получил нокаут.. а жалобы на удар в трусы
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