Питер Фьюри: «Дюбуа не попадет по Усику. Украинец легко защитит титул»

Дядя Тайсона Фьюри уверен в победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

«Знаете, у Дюбуа есть классный удар, это настоящий тяжеловес. Другое дело, сможет ли он попасть по Усику? Думаю, что точно нет. Мне кажется, что Дюбуа достался этот бой только из-за желания руководителей организации.

Усик на несколько уровней выше Даниэля. Британец талантлив, но не находится на элитном уровне. Я думаю, что Усик легко защитит титул, а Дюбуа покажет себя в будущем», – заявил Питер Фьюри.

Титульный поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа начнется в течение получаса в Варшаве (Польша).

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