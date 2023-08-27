Питер Фьюри: «Дюбуа не попадет по Усику. Украинец легко защитит титул»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Питер Фьюри бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Дядя Тайсона Фьюри уверен в победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

«Знаете, у Дюбуа есть классный удар, это настоящий тяжеловес. Другое дело, сможет ли он попасть по Усику? Думаю, что точно нет. Мне кажется, что Дюбуа достался этот бой только из-за желания руководителей организации.

Усик на несколько уровней выше Даниэля. Британец талантлив, но не находится на элитном уровне. Я думаю, что Усик легко защитит титул, а Дюбуа покажет себя в будущем», – заявил Питер Фьюри.

Титульный поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа начнется в течение получаса в Варшаве (Польша).

Усик проведет первый бой в году – и нет, это не Фьюри. Онлайн вечера бокса в Польше

Усик – Фьюри: «Увидимся позже... Цыганская королева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий