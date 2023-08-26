Дюбуа – о поединке с Усиком: «Я не могу позволить этому старику победить. Его лучшие дни позади»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Дюбуа считает, что победа над Усиком выведет его на новый уровень.

«Я чувствую, что его лучшие дни позади. У него была карьера, он заработал деньги, позади 300 любительских боев. Его лучшие дни закончились.

Сейчас мое время. Мне пора показать, что я молод и не могу позволить этому старику победить! Мне 25, ради всего святого. Я должен показать свой бокс. Этот поединок нужен для того, чтобы повысить мой уровень», – заявил британский боксер Даниэль Дюбуа.

Поединок между Дюбуа и Усиком за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится сегодня во Вроцлаве (Польша).

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