Джейк Пол признался, что он поляк. Он прилетел в Польшу на поединок Усика и Дюбуа

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Блогер Джейк Пол заявил, что у него польское происхождение.

«Изучаю свое происхождение. Польша, я здесь. Бой Усика против Дюбуа пройдет уже завтра вечером. Я очень взволнован. Наконец-то смог приехать на родину. Мало кто знает, что я поляк», – написал в соцсетях блогер-боксер Джейк Пол.

Поединок между Дюбуа и Усиком за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится сегодня во Вроцлаве (Польша).

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1 комментарий

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rude.
Вполне возможно. Поляков много за океан выехало в 19-20 веках.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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