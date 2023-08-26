Джейк Пол признался, что он поляк. Он прилетел в Польшу на поединок Усика и Дюбуа

Блогер Джейк Пол заявил, что у него польское происхождение.

«Изучаю свое происхождение. Польша, я здесь. Бой Усика против Дюбуа пройдет уже завтра вечером. Я очень взволнован. Наконец-то смог приехать на родину. Мало кто знает, что я поляк», – написал в соцсетях блогер-боксер Джейк Пол.

Поединок между Дюбуа и Усиком за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF состоится сегодня во Вроцлаве (Польша).

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