Дэвид Хэй: «Дюбуа придется сделать немыслимое, чтобы одолеть Усика»

Дэвид Хэй рассказал, как Даниэлю Дюбуа нужно действовать в поединке с Александром Усиком.

«Ему придется сделать немыслимое. Даниэлю действительно нужно напрячь Усика, используя размах, размер, выносливость. У Усика была длинная любительская карьера и много жестких поединков в полутяжелом весе. У него есть серьезный опыт жестких боев в тяжелом дивизионе.

Дюбуа не стоит позволять Усику делать свои трюки. Ему нужно схватить его, чтобы суметь набрать очки. Он должен втянуть Усика в очень неудобную для него ситуацию», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй.

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