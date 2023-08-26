Дэвид Хэй: «Дюбуа придется сделать немыслимое, чтобы одолеть Усика»
Дэвид Хэй рассказал, как Даниэлю Дюбуа нужно действовать в поединке с Александром Усиком.
«Ему придется сделать немыслимое. Даниэлю действительно нужно напрячь Усика, используя размах, размер, выносливость. У Усика была длинная любительская карьера и много жестких поединков в полутяжелом весе. У него есть серьезный опыт жестких боев в тяжелом дивизионе.
Дюбуа не стоит позволять Усику делать свои трюки. Ему нужно схватить его, чтобы суметь набрать очки. Он должен втянуть Усика в очень неудобную для него ситуацию», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй.
Джейк Пол признался, что он поляк. Он прилетел в Польшу на поединок Усика и Дюбуа
Уоррен – о поединке Усик – Дюбуа: «Победитель будет драться с Фьюри в начале следующего года»
Усику же в своей манере нужно работать, маневренный и леворукий, не самый удобный соперник.
надеюсь на качественный бой
Если бы Джошуа не был тупым,трусливым куском кала возомнившим себя техничным боксером он просто с первой секунды первого раунда полетел бы на Усика и рубнул бы его,не получилось бы ок,задохнулся бы к 5 раунду,1-2 раунда повыживал бы дальше второе дыхание бы открылось,он в любом случае в конце выдохся
А че он занимался? стоял высматривал? играл в джеб??? зачем хотел победить по очкам? перебоксровать более легкого боксера? серьезно?
Единственное во 2 бою Джошуа решил включится то ли 6 то ли в 7 раунде и у усика появились огромные проблемы,но у Джошуа уже кончался бензин,а вот если бы он решил с первого раунда биться а не заниматься онанизмом на ринге все бы вышло
Этот же Чисора улетит от Джошуа
Усик в том бою просто игрался , никаких проблем с Энтони за 24 раунда у него и близко не было