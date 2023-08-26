Дэвид Хэй: «Дюбуа придется сделать немыслимое, чтобы одолеть Усика»

Теги Дэвид Хэй Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Дэвид Хэй рассказал, как Даниэлю Дюбуа нужно действовать в поединке с Александром Усиком.

«Ему придется сделать немыслимое. Даниэлю действительно нужно напрячь Усика, используя размах, размер, выносливость. У Усика была длинная любительская карьера и много жестких поединков в полутяжелом весе. У него есть серьезный опыт жестких боев в тяжелом дивизионе.

Дюбуа не стоит позволять Усику делать свои трюки. Ему нужно схватить его, чтобы суметь набрать очки. Он должен втянуть Усика в очень неудобную для него ситуацию», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй.

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5 комментариев

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S.Laposter
Верно, ему нужно зажимать его и не давать двигаться. тогда шансы появятся
Усику же в своей манере нужно работать, маневренный и леворукий, не самый удобный соперник.
надеюсь на качественный бой
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Алексей Иванов
Дюбуа нужно просто переть на Усика и бить его как это делал маленький,старый,толстый,многократно пробитый Чисора.
Если бы Джошуа не был тупым,трусливым куском кала возомнившим себя техничным боксером он просто с первой секунды первого раунда полетел бы на Усика и рубнул бы его,не получилось бы ок,задохнулся бы к 5 раунду,1-2 раунда повыживал бы дальше второе дыхание бы открылось,он в любом случае в конце выдохся
А че он занимался? стоял высматривал? играл в джеб??? зачем хотел победить по очкам? перебоксровать более легкого боксера? серьезно?
Единственное во 2 бою Джошуа решил включится то ли 6 то ли в 7 раунде и у усика появились огромные проблемы,но у Джошуа уже кончался бензин,а вот если бы он решил с первого раунда биться а не заниматься онанизмом на ринге все бы вышло
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Вялый гарант
Ответ Алексей Иванов
Дюбуа нужно просто переть на Усика и бить его как это делал маленький,старый,толстый,многократно пробитый Чисора. Если бы Джошуа не был тупым,трусливым куском кала возомнившим себя техничным боксером он просто с первой секунды первого раунда полетел бы на Усика и рубнул бы его,не получилось бы ок,задохнулся бы к 5 раунду,1-2 раунда повыживал бы дальше второе дыхание бы открылось,он в любом случае в конце выдохся А че он занимался? стоял высматривал? играл в джеб??? зачем хотел победить по очкам? перебоксровать более легкого боксера? серьезно? Единственное во 2 бою Джошуа решил включится то ли 6 то ли в 7 раунде и у усика появились огромные проблемы,но у Джошуа уже кончался бензин,а вот если бы он решил с первого раунда биться а не заниматься онанизмом на ринге все бы вышло
Джошуа не боксер
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zzzeeerrrooo
Ответ Алексей Иванов
Дюбуа нужно просто переть на Усика и бить его как это делал маленький,старый,толстый,многократно пробитый Чисора. Если бы Джошуа не был тупым,трусливым куском кала возомнившим себя техничным боксером он просто с первой секунды первого раунда полетел бы на Усика и рубнул бы его,не получилось бы ок,задохнулся бы к 5 раунду,1-2 раунда повыживал бы дальше второе дыхание бы открылось,он в любом случае в конце выдохся А че он занимался? стоял высматривал? играл в джеб??? зачем хотел победить по очкам? перебоксровать более легкого боксера? серьезно? Единственное во 2 бою Джошуа решил включится то ли 6 то ли в 7 раунде и у усика появились огромные проблемы,но у Джошуа уже кончался бензин,а вот если бы он решил с первого раунда биться а не заниматься онанизмом на ринге все бы вышло
Откуда такие эксперты берутся?
Этот же Чисора улетит от Джошуа
Усик в том бою просто игрался , никаких проблем с Энтони за 24 раунда у него и близко не было
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Костя Петров
Ответ Вялый гарант
Джошуа не боксер
Шаришь
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