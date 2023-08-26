Усик – Фьюри: «Увидимся позже... Цыганская королева»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри перед поединком с Даниэлем Дюбуа.

«Послание для Фьюри? Увидимся позже... Цыганская королева.

(Смеется) Жадное пузо, я люблю тебя», – заявил украинский боксер Александр Усик.

Напомним, что сегодня во Вроцлаве (Польша) Усик защищает чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в поединке с Даниэлем Дюбуа.

Вечер бокса во Вроцлаве: Усик против Дюбуа, Беринчик – Йигит

Александр Усик: «Фьюри – прекрасный человек и невероятный спортсмен. Но он слишком много болтает»

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