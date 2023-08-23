Фьюри – Нганну: «Приятно видеть, как усердно ты тренируешься. Но я все равно вырублю тебя»

Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Фрэнсиса Нганну.

«Приятно видеть, как усердно ты тренируешься, . Тебе это понадобится! Неважно, кто тебя готовит: великий , или .

Я все равно вырублю тебя в Саудовской Аравии!» – написал в социальных сетях чемпион мира по боксу .

Бой между Фьюри и Нганну пройдет по правилам бокса и состоится 28 октября.

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?