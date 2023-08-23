Фьюри – Нганну: «Приятно видеть, как усердно ты тренируешься. Но я все равно вырублю тебя»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Фрэнсиса Нганну.

«Приятно видеть, как усердно ты тренируешься, Фрэнсис. Тебе это понадобится! Неважно, кто тебя готовит: великий Майк ТайсонМохаммед Али или Брюс Ли.

Я все равно вырублю тебя в Саудовской Аравии!» – написал в социальных сетях чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Бой между Фьюри и Нганну пройдет по правилам бокса и состоится 28 октября.

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

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1 комментарий

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Эксперт Спортс
Куда катится тяжёлый вес в боксе. Где тот бокс который был раньше?. Где большие имена ? Эх было время Боу,Туа, Холифилд,Льюис, Тайсон после тюряги, Мерсер, Шэннон и много других ярких боксеров тяжеловесов. Мне нравилось когда промоутеры организовывали большие бои часто.
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