Фьюри – Нганну: «Приятно видеть, как усердно ты тренируешься. Но я все равно вырублю тебя»
Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Фрэнсиса Нганну.
«Приятно видеть, как усердно ты тренируешься, Фрэнсис. Тебе это понадобится! Неважно, кто тебя готовит: великий Майк Тайсон, Мохаммед Али или Брюс Ли.
Я все равно вырублю тебя в Саудовской Аравии!» – написал в социальных сетях чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Бой между Фьюри и Нганну пройдет по правилам бокса и состоится 28 октября.
Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?
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