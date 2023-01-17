Нганну назвал Джошуа и Фьюри идеальными оппонентами для дебюта в боксе

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани рассказал о потенциальном переходе в бокс.

Нганну сказал, что по новому контракту планировал за 15 месяцев провести три боя, а потом при отсутствии проблем со здоровьем дебютировать в боксе.

Потенциальными соперниками для дебюта он назвал Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. О бое с Фьюри Нганну говорил публично.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ryan T.
Ну всё. Африканский бомжара начал выклянчивать деньги у богатых дядей.
Тайсон, прокати его там, а! ) Хочу увидеть, как он на коленках приползёт к Уайту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bala Bashka
Нормальный план
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий