Нганну назвал Джошуа и Фьюри идеальными оппонентами для дебюта в боксе

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе в интервью журналисту Ариэлю Хельвани рассказал о потенциальном переходе в бокс.

Нганну сказал, что по новому контракту планировал за 15 месяцев провести три боя, а потом при отсутствии проблем со здоровьем дебютировать в боксе.

Потенциальными соперниками для дебюта он назвал и . О бое с Фьюри Нганну говорил публично.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри