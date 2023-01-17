Нганну назвал Джошуа и Фьюри идеальными оппонентами для дебюта в боксе
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани рассказал о потенциальном переходе в бокс.
Нганну сказал, что по новому контракту планировал за 15 месяцев провести три боя, а потом при отсутствии проблем со здоровьем дебютировать в боксе.
Потенциальными соперниками для дебюта он назвал Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. О бое с Фьюри Нганну говорил публично.
Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри
Тайсон, прокати его там, а! ) Хочу увидеть, как он на коленках приползёт к Уайту.