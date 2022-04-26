Фрэнсис Нганну: «Бой с Фьюри должен быть частью нового контракта с UFC»

Чемпион UFC в тяжелом весе назвал условие для нового контракта с промоушеном.

«Бой с должен стать частью сделки. Если такой возможности не будет, то не будет никакого контракта.

Если я подпишу такое же соглашение, как нынешнее, то окажусь в проблемной ситуации. Больше такого не будет. Нам нужно понять, как внести бой с Фьюри в контракт.

Я хочу продолжать драться в UFC, это хороший промоушен. Поединок с Фьюри не является последним в моей карьере, после него будет еще много: есть Джон Джонс, есть трилогия со Стипе Миочичем», – сказал Нганну.

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