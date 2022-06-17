Арум про бой Фьюри – Нганну: «Нужно это сделать с UFC или без него»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о намерении провести бой между чемпионом WBC в тяжелом весе и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Парень из ММА все еще восстанавливается после травмы, но я хотел бы организовать его бой с Фьюри.

Независимо от контракта Нганну с UFC, мы должны организовать их поединок. Нужно это сделать с UFC или без него. Это огромное событие», – считает Арум.

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