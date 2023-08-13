UFC назвал Нчукву единственным камерунцем в истории промоушена, Нганну отреагировал: «Не позволяйте им лгать и стирать историю»
Фрэнсис Нганну обвинил UFC во лжи и переписывании истории.
«Тьерри Сокуджу был первым камерунцем в UFC. Я был вторым. Не позволяйте им лгать и стирать историю», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.
Тафон Нчукву – средневес UFC, проигравший в промоушене четыре боя из шести.
Тьерри Сокуджу провел три боя под эгидой UFC с 2007 по 2008 год, проиграв дважды.
Тайсон дал совет Нганну: «Бог идет за тобой, нужно верить в это. Вера необходима, потому что сатана умнее тебя, братан»
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