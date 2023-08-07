Дацик – о реванше с Емельяненко: «Почему бы и нет. Но уже без всяких оскорблений. Просто дружеская заруба»

Вячеслав Дацик отреагировал на слухи о потенциальном реванше с Александром Емельяненко.

«Реванш с Емельяненко? Ну, Саня неплохо отбивал левой 50 ударов. Ему нужна поддержка и стимул. Когда он хотел подготовиться к бою со мной, то набрал хорошую форму. Я думаю, через полгода он еще кого‑нибудь побьет. Если наберет форму, то почему бы и нет. Но уже без всяких оскорблений, конфликтов. Просто дружеская заруба», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Напомним, что первый бой Дацика и Емельяненко состоялся в сентябре 2022 года. Поединок закончился досрочной победой Вячеслава на первой минуте поединка.

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