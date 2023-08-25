Волков – о возможном бое Павловича и Джонса: «Сергей знает, что любого может уронить. Его план всегда работал»

Александр Волков дал прогноз на возможный бой Сергея Павловича и Джона Джонса.

«Думаю, Сергей сможет побить кого‑то из них [Джонса или Миочича], даже если выйдет на замену. Потому что у него есть достаточно хорошее преимущество в этом плане, он практически всегда в хорошей форме.

Допустим, если говорить про меня, то мне от лагеря к лагерю нужно форму набирать. У меня такая мышечная конституция, что если я не тренируюсь неделю или две, то я теряю мышечную массу очень быстро. Мне приходится физическую силу постоянно поддерживать.

Сергей немного другой, он даже после перерывов может оставаться физически сильным, он всегда в хорошей форме находится. И второй большой плюс – он морально очень силен, идет на победах, это всегда очень сильно воодушевляет.

Он знает, что он в принципе любого может уронить. Его план на бой всегда работал, и все получалось. Поэтому шанс у него есть, он морально настроен и готов выступать», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.

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