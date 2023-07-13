Холли Холм: «Говорят, что Павлович опасен для Джонса. Победить Джона будет невероятно тяжело»

Теги UFC MMA Джон Джонс Холли Холм Стипе Миочич Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Холли Холм считает, что Джонс и Миочич – самые талантливые тяжеловесы в UFC.

«Джонс против Миочича? Мне кажется, это будет встреча двух наиболее талантливых бойцов тяжелого веса. Джон и Стипе – очень одаренные и разносторонние бойцы. Их сила не в одном мощном ударе. Это будет противостояние двух талантов, и я не могу сказать, насколько долго оно затянется. Буду ждать бой с нетерпением. Уверена, что многие фанаты хотят его увидеть.

Люди говорят, что Павлович опасен для Джона, но в боях решают стили. Не знаю, когда может состояться этот поединок, но Джонс не зря остается непобедимым на протяжении многих лет. Он не раз это доказывал в долгих и напряженных боях, поэтому побить его будет невероятно тяжело для кого-либо», – заявила экс-чемпионка UFC Холли Холм.

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1 комментарий

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Олег Трофимов
Павлович очень опасен, для любого тяжа.
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