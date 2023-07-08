Тактаров считает, что Джонс и Миочич не будут драться с Павловичем: «Зачем башку подставлять под такое?»
Олег Тактаров считает, что Сергей Павлович не подерется с Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
«Александр Волков и Сергей Павлович крайне опасны для Джона Джонса и Стипе Миочича, поэтому они максимально долго будут избегать встреч с российскими тяжеловесами.
Они будут между собой устраивать по три-четыре боя, понимая, что они будут лучше продаваться и ты получишь меньше увечий, чем от двух русских кувалд.
Зачем башку подставлять под такое? Нормальный человек под эти танки не полезет. Поэтому Джонс и Миочич будут использовать все словесные хитрости, чтобы избежать противостояний с русскими», – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.
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Не вижу ни одной причины для чего легендам мма , старичкам надо драться с очередным проспектом на взлете.
Джонс скажет, что у него только что уже был такой «непобедимый» Ган. И он его потушил в первом раунде. И , типа, так можно вечность драться. Его наследию(прости Господи😺) это ничего не даст.
Тем более эти не даст ничего наследию Миочича. А если (а скорее всего «когда») он проиграет, так и Павловичу более интересных вариантов найти можно будет штук 5.
Разве что Миочич внезапно выиграет и за огромные бабки выйдет на следующий бой. И это так что же внезапно будет не реванш с Джонсом.