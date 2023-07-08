Тактаров считает, что Джонс и Миочич не будут драться с Павловичем: «Зачем башку подставлять под такое?»

Олег Тактаров считает, что Сергей Павлович не подерется с Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

« и крайне опасны для и , поэтому они максимально долго будут избегать встреч с российскими тяжеловесами.

Они будут между собой устраивать по три-четыре боя, понимая, что они будут лучше продаваться и ты получишь меньше увечий, чем от двух русских кувалд.

Зачем башку подставлять под такое? Нормальный человек под эти танки не полезет. Поэтому Джонс и Миочич будут использовать все словесные хитрости, чтобы избежать противостояний с русскими», – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Официально: Джон Джонс и Стипе Миочич возглавят UFC 295

Малыхин – о бое Джонса и Миочича: «Думаю, Стипе не выйдет на бой, а Джон подерется с Павловичем»