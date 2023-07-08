Тактаров считает, что Джонс и Миочич не будут драться с Павловичем: «Зачем башку подставлять под такое?»

Теги UFC Олег Тактаров тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров считает, что Сергей Павлович не подерется с Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Александр Волков и Сергей Павлович крайне опасны для Джона Джонса и Стипе Миочича, поэтому они максимально долго будут избегать встреч с российскими тяжеловесами.

Они будут между собой устраивать по три-четыре боя, понимая, что они будут лучше продаваться и ты получишь меньше увечий, чем от двух русских кувалд.

Зачем башку подставлять под такое? Нормальный человек под эти танки не полезет. Поэтому Джонс и Миочич будут использовать все словесные хитрости, чтобы избежать противостояний с русскими», – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Официально: Джон Джонс и Стипе Миочич возглавят UFC 295

Малыхин – о бое Джонса и Миочича: «Думаю, Стипе не выйдет на бой, а Джон подерется с Павловичем»

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3 комментария

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margincall
Олежэ бахнул крепкой охоты и патриотизм в голову ударил
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ɔculpa
Я так и не понял, конкретно Павлович это сколько российских тяжеловесов? 2, 3 или больше?
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Просто Космос
Господина Тактарова иногда заносит. Иногда он прям горячится. Но тут в точку.
Не вижу ни одной причины для чего легендам мма , старичкам надо драться с очередным проспектом на взлете.
Джонс скажет, что у него только что уже был такой «непобедимый» Ган. И он его потушил в первом раунде. И , типа, так можно вечность драться. Его наследию(прости Господи😺) это ничего не даст.
Тем более эти не даст ничего наследию Миочича. А если (а скорее всего «когда») он проиграет, так и Павловичу более интересных вариантов найти можно будет штук 5.
Разве что Миочич внезапно выиграет и за огромные бабки выйдет на следующий бой. И это так что же внезапно будет не реванш с Джонсом.
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