Гришин – о возможном бое Джонса и Павловича: «Опыт Джона не сыграет никакой роли»

Максим Гришин оценил шансы Сергея Павловича в поединке с Джоном Джонсом.

«Какие у Сергея преимущества над ? Он показывает их в последних боях – нокаутирующая мощь. Джонса не знаю, а с Сергеем тренировался.

Джонс – обученный и техничный. Опять же – опыт. Парень столько лет на таком уровне, являлся чемпионом.

Но, думаю, опыт Джонса для Сергея не сыграет никакой роли», – сказал боец UFC Максим Гришин.

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