Гришин – о возможном бое Джонса и Павловича: «Опыт Джона не сыграет никакой роли»
Максим Гришин оценил шансы Сергея Павловича в поединке с Джоном Джонсом.
«Какие у Сергея преимущества над Джонсом? Он показывает их в последних боях – нокаутирующая мощь. Джонса не знаю, а с Сергеем тренировался.
Джонс – обученный и техничный. Опять же – опыт. Парень столько лет на таком уровне, являлся чемпионом.
Но, думаю, опыт Джонса для Сергея не сыграет никакой роли», – сказал боец UFC Максим Гришин.
Чейл Соннен: «До меня дошли слухи, что бой Джонса и Павловича состоится в августе»
1 комментарий