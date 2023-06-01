Гришин – о возможном бое Джонса и Павловича: «Опыт Джона не сыграет никакой роли»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Максим Гришин Джон Джонс Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Максим Гришин оценил шансы Сергея Павловича в поединке с Джоном Джонсом.

«Какие у Сергея преимущества над Джонсом? Он показывает их в последних боях – нокаутирующая мощь. Джонса не знаю, а с Сергеем тренировался.

Джонс – обученный и техничный. Опять же – опыт. Парень столько лет на таком уровне, являлся чемпионом.

Но, думаю, опыт Джонса для Сергея не сыграет никакой роли», – сказал боец UFC Максим Гришин.

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1 комментарий

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h4ww7xkqkz
Джонс переведёт в партер и там задушит
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