Павлович показал видео тренировки на пляже: «Жду достойного соперника»
Сергей Павлович показал видео пробежки по пляжу.
«Дайте шума, друзья! Ждем достойного соперника. Смотрю некоторые обижены, что я ударил первым. Ваше мнение?» – подписал видео первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Сергей Павлович.
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