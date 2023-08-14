Павлович показал видео тренировки на пляже: «Жду достойного соперника»

Сергей Павлович показал видео пробежки по пляжу.

«Дайте шума, друзья! Ждем достойного соперника. Смотрю некоторые обижены, что я ударил первым. Ваше мнение?» – подписал видео первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Сергей Павлович.

Туиваса хочет реванш с Павловичем: «В бою все свелось к тому, кто первый ударит: когда он попал, я понял, что мне конец»

Ислам Махачев и Сергей Павлович номинированы на премию World MMA Awards