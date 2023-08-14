Павлович показал видео тренировки на пляже: «Жду достойного соперника»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович показал видео пробежки по пляжу.

«Дайте шума, друзья! Ждем достойного соперника. Смотрю некоторые обижены, что я ударил первым. Ваше мнение?» – подписал видео первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Сергей Павлович.

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2 комментария

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Pavel Nikolaev
+1 к медийности
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Мяти
Сергей молодец, что пытается быть активным в медиа, но шума мы ему дать не сможем. Шума ему даст Том Аспинэл. Такой шум будет стоять в голове, что надрывистые голоса Джигурды и Витаса в каждое ухо, покажутся колыбельной песней в исполнении пятилетнего ребёнка.
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