Орловский – о Павловиче: «Камень. Он станет чемпионом»

Андрей Орловский считает, что Сергей Павлович станет чемпионом UFC.

– Насколько большие проблемы Сергей Павлович может доставить Джону Джонсу?

– Хочу сказать, что физически он очень сильный. Камень. Я с ним боролся недавно. Он просто вяжет. Физическая сила сумасшедшая. Все-таки он станет чемпионом.

– Болеть будете за Сергея или по старой дружбе за Джонса?

– Никакой дружбы с Джонсом особо не было. Товарищами были. Я его поддерживал, когда единственный из зала поехал с ним на суд в Альбукерке. Но после некоторых его комментариев, даже если бы он дрался с , я бы болел за Фрэнсиса, а не за него, – сказал боец UFC Андрей Орловский.

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