Прохазка – о победе Перейры: «Неважно кто, я иду»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка хочет драться с Алексом Перейрой.

«Неважно кто, я иду», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.

Напомним, что сейчас титул UFC в полутяжелом весе вакантен. Иржи Прохазка добровольно отказался от пояса в конце 2022 года из-за травмы плеча. В январе 2023-го чемпионом стал Джамал Хилл, который спустя полгода получил травму и тоже оставил титул.

Перейра хочет драться за титул UFC: «У меня есть только одна цель – пояс»

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4 комментария

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Ulan Iskanderov
Перейра - Прохазка будет огнище 🔥
+11
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Isa Babaev
Перейра может вырубить Прохазку
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Евгений Цыбульников
Перейра везунчик) если сейчас ему дадут титульный шанс в новой весовой
+2
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