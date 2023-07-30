Прохазка – о победе Перейры: «Неважно кто, я иду»

Иржи Прохазка хочет драться с Алексом Перейрой.

«Неважно кто, я иду», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.

Напомним, что сейчас титул UFC в полутяжелом весе вакантен. Иржи Прохазка добровольно отказался от пояса в конце 2022 года из-за травмы плеча. В январе 2023-го чемпионом стал , который спустя полгода получил травму и тоже оставил титул.

Перейра хочет драться за титул UFC: «У меня есть только одна цель – пояс»