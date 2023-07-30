Прохазка – о победе Перейры: «Неважно кто, я иду»
Иржи Прохазка хочет драться с Алексом Перейрой.
«Неважно кто, я иду», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.
Напомним, что сейчас титул UFC в полутяжелом весе вакантен. Иржи Прохазка добровольно отказался от пояса в конце 2022 года из-за травмы плеча. В январе 2023-го чемпионом стал Джамал Хилл, который спустя полгода получил травму и тоже оставил титул.
Перейра хочет драться за титул UFC: «У меня есть только одна цель – пояс»
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