Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC, Хилл дебютировал в зачете P4P
UFC обновил рейтинги после 283-го номерного турнира, который прошел в минувшие выходные в Рио-де-Жанейро.
Чемпион наилегчайшего дивизиона Брэндон Морено, победивший Дейвисона Фигейредо, поднялся на девятое место в общем рейтинге, обладатель титула в полутяжелом весе Джамал Хилл дебютировал в списке, заняв 13-е место.
В рейтинге полутяжелого веса Магомед Анкалаев поднялся на одну позицию и занял второе место. Гловер Тейшейра, объявивший о завершении карьеры после поражения от Хилла, стал пятым.
Британский боец Мухаммад Мокаев поднялся на одну строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и занимает 12-е место. Тагир Уланбеков, выступающий в том же весе, поднялся на одно место и теперь 14-й.
В женском наилегчайшем дивизионе Джессика Андраде переместилась с шестого на третье место.
«Я хотел бы драться бесконечно». Тейшейра мечтал стать чемпионом UFC в 43 года, но кроваво проиграл
Самый старый чемпион UFC: удерживал пояс в 45, перенес сердечный приступ, снимается в Голливуде со Сталлоне и Арнольдом
5 комментариев