Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC, Хилл дебютировал в зачете P4P

UFC обновил рейтинги после 283-го номерного турнира, который прошел в минувшие выходные в Рио-де-Жанейро.

Чемпион наилегчайшего дивизиона , победивший , поднялся на девятое место в общем рейтинге, обладатель титула в полутяжелом весе дебютировал в списке, заняв 13-е место.

В рейтинге полутяжелого веса поднялся на одну позицию и занял второе место. , объявивший о завершении карьеры после поражения от Хилла, стал пятым.

Британский боец Мухаммад Мокаев поднялся на одну строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и занимает 12-е место. Тагир Уланбеков, выступающий в том же весе, поднялся на одно место и теперь 14-й.

В женском наилегчайшем дивизионе Джессика Андраде переместилась с шестого на третье место.

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