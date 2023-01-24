Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC, Хилл дебютировал в зачете P4P

Теги наилегчайший вес UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Джессика Андраде Магомед Анкалаев Дейвисон Фигейредо Брэндон Морено Мухаммад Мокаев Тагир Уланбеков UFC 283 Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинги после 283-го номерного турнира, который прошел в минувшие выходные в Рио-де-Жанейро.

Чемпион наилегчайшего дивизиона Брэндон Морено, победивший Дейвисона Фигейредо, поднялся на девятое место в общем рейтинге, обладатель титула в полутяжелом весе Джамал Хилл дебютировал в списке, заняв 13-е место.

В рейтинге полутяжелого веса Магомед Анкалаев поднялся на одну позицию и занял второе место. Гловер Тейшейра, объявивший о завершении карьеры после поражения от Хилла, стал пятым.

Британский боец Мухаммад Мокаев поднялся на одну строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и занимает 12-е место. Тагир Уланбеков, выступающий в том же весе, поднялся на одно место и теперь 14-й.

В женском наилегчайшем дивизионе Джессика Андраде переместилась с шестого на третье место.

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5 комментариев

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Aram Ambarsumyan
Хилл,Анкалаев, Прохазка, Ракич! Вот эти 4-ро чуваков будут править полутяжёлой весовой категории UFC, ещё долгое время!
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Жора где ты был?
Тейшейра который на пенсию ушел, стал пятым а не исключен из рейтингов? Интересно
Хабиб там почти полгода провел, а Гловер - глыба. Пусть побудет неделю еще
0
0
0
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Арни Терминатор
Ответ Жора где ты был?
Тейшейра который на пенсию ушел, стал пятым а не исключен из рейтингов? Интересно
Видимо на какое то время по присуствует.
+1
0
+1
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Жора где ты был?
Тейшейра который на пенсию ушел, стал пятым а не исключен из рейтингов? Интересно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aibek Mak
Если Прохазка в скором времени не восстановится то скорее всего Анкалаев будет биться за титул. Максимум 1 бой до титульника
+3
0
+3
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