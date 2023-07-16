Хилл ответил Прохазке: «Мы еще потанцуем»
Джамал Хилл обратился к Иржи Прохазке.
«Спасибо, чемп! Мы еще потанцуем! С нетерпением жду момента, когда мы разделим октагон», – написал Джамал Хилл в социальных сетях.
Ранее Хилл отказался от титула чемпиона UFC из-за травмы.
Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»
В UFC все больше чемпионов с базой ММА. Как так получилось и чем они сильнее борцов и ударников?
Только почему-то в других весовых чемпы далеко не такие благородные