Хилл ответил Прохазке: «Мы еще потанцуем»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл обратился к Иржи Прохазке.

«Спасибо, чемп! Мы еще потанцуем! С нетерпением жду момента, когда мы разделим октагон», – написал Джамал Хилл в социальных сетях.

Ранее Хилл отказался от титула чемпиона UFC из-за травмы.

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2 комментария

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Арни Терминатор
хорошая традиция складывается, оставлять титул пока лечишься от травм.
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DrDro
Ответ Арни Терминатор
хорошая традиция складывается, оставлять титул пока лечишься от травм.
Согласен.
Только почему-то в других весовых чемпы далеко не такие благородные
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