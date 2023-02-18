Иржи Прохазка: «Вернусь в конце лета. Рано или поздно можем подраться с Хиллом»

Бывший чемпион в полутяжелом весе назвал сроки возвращения в октагон после травмы плеча.

«Сейчас главная цель – быть в полной амплитуде с этим плечом, активировать все мышцы вокруг плеча и по-прежнему развивать лучшую физическую форму в игре и продолжать работать над движением.

Я вернусь в конце лета. Посмотрим, как все будет складываться, но рано или поздно мы можем подраться с Джамалом Хиллом. Думаю, реально подготовиться и летом снова стать чемпионом.

Ни о чем не жалею. Нет никаких сожалений. Все, что я сделал, было необходимо, даже моя травма. У всего есть причина, поэтому я ко всему отношусь спокойно. Я просто доволен тем, как все прошло. Когда я вернусь в полную силу, я стану чемпионом. Я с нетерпением жду следующих испытаний», – сказал Прохазка.

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