Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка прокомментировал решение Джамала Хилла отказаться от пояса UFC.

«Мужик, мне так жаль. Я очень ждал наш бой. Ценю то, что ты отказался от чемпионского пояса.

Только человек, прошедший через подобное, может оценить это решение. Кто следующий?

Победитель поединка БлаховичПерейра? Или...» – написал экс-чемпион UFC Иржи Прохазка в социальных сетях.

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