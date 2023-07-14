Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»

Иржи Прохазка прокомментировал решение Джамала Хилла отказаться от пояса UFC.

«Мужик, мне так жаль. Я очень ждал наш бой. Ценю то, что ты отказался от чемпионского пояса.

Только человек, прошедший через подобное, может оценить это решение. Кто следующий?

Победитель поединка – ? Или...» – написал экс-чемпион UFC Иржи Прохазка в социальных сетях.

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