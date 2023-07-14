Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»
Иржи Прохазка прокомментировал решение Джамала Хилла отказаться от пояса UFC.
«Мужик, мне так жаль. Я очень ждал наш бой. Ценю то, что ты отказался от чемпионского пояса.
Только человек, прошедший через подобное, может оценить это решение. Кто следующий?
Победитель поединка Блахович – Перейра? Или...» – написал экс-чемпион UFC Иржи Прохазка в социальных сетях.
Джамал Хилл получил травму и отказался от титула чемпиона UFC
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