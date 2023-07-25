Менеджер Емельяненко — о реванше с Дациком: «В следующем году может состояться нечто классное»

Менеджер Александра Емельяненко высказался о возможном реванше с Вячеславом Дациком.

«После поражения в поединке, к которому Александр на самом деле был отлично готов, он сразу попросил реванш. К сожалению, Саша тогда выбрал стратегию рубиться с Рыжим Тарзаном с первых мгновений. Увы, любой, кто сделает ставку на такую тактику с , совершит грубую ошибку.

Думаю, их повторная встреча вполне возможна, но при хороших обстоятельствах. Где-нибудь в 2024 году может состояться нечто классное. Если Емельяненко останется в нынешнем режиме, без проблем способен достойно выглядеть на уровне Вячеслава.

Но такого накала и интриги, как раньше, уже нет. Периодически они даже переписываются», – сказал менеджер Никита Бурчак.

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