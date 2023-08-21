Хабиб: «Я не хотел бы стать толстым в 45 лет. Есть цель, план и я его придерживаюсь»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким бы хотел видеть себя в 45 лет.

«Каким вижу себя в 45 лет? Во-первых, я не хотел бы себя видеть толстым. Вот у меня два года один вес. В этом плане я себе ставлю «четыре с плюсом». Почему? Потому что у меня есть цель, план и я его придерживаюсь. Если я буду вот так держать, а не спускаться, то мне нормально.

А если через 10 лет у меня будет вес 105-110 кг, для меня это будет неинтересно. Я просто хочу держать себя в форме», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что в сентябре Хабибу исполнится 35 лет.

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