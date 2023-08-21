Теренс Кроуфорд: «У Нганну нет шансов в бою с Тайсоном Фьюри. Это другой спорт, он устанет»

Теги Тайсон Фьюри Теренс Кроуфорд бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд уверен в победе Тайсона Фьюри в бою с Фрэнсисом Нганну.

«У Нганну нет шансов в бою с Тайсоном Фьюри.

Вы говорите об одном из лучших тяжеловесов, и думаете, что парень без боксерского опыта может просто прийти и победить его?

Он не бьет сильнее, чем Деонтей Уайлдер! Так что, по-вашему, этот парень будет делать с перчатками весом в десять унций? Это другой спорт, он устанет», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Кроуфорд – об Усике и Фьюри: «Их бой должен состояться, чтобы в боксе стало чище – может быть только один чемпион в дивизионе»

Усик – о бое Нганну и Фьюри: «Дерьмо собачье, невероятная афера»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Цыбульников
Уже каждый из мира единоборств высказался, что у Нганну нет шансов
Поэтому будет особенно забавно, если он внезапно выиграет))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Всем это понятно, но ведь были чудики которые верили в победу Конора над Мейвезером, здесь тоже такие найдутся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамиль Абдрахманов
Ответ Люблю Марго Робби
Всем это понятно, но ведь были чудики которые верили в победу Конора над Мейвезером, здесь тоже такие найдутся
очень интересно, потому что столько комментариев...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий