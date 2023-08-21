Теренс Кроуфорд: «У Нганну нет шансов в бою с Тайсоном Фьюри. Это другой спорт, он устанет»

Теренс Кроуфорд уверен в победе Тайсона Фьюри в бою с Фрэнсисом Нганну.

«У Нганну нет шансов в бою с Тайсоном Фьюри.

Вы говорите об одном из лучших тяжеловесов, и думаете, что парень без боксерского опыта может просто прийти и победить его?

Он не бьет сильнее, чем Деонтей Уайлдер! Так что, по-вашему, этот парень будет делать с перчатками весом в десять унций? Это другой спорт, он устанет», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

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