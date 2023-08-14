Аспинэлл – о шансах Нганну против Фьюри: «Тайсон впереди по навыкам на целую вселенную, но Фрэнсис может его нокаутировать»

Теги UFC Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл заявил, что Фрэнсис Нганну может нокаутировать Тайсона Фьюри.

«Думаю, что у Нганну есть шансы, безусловно. Он один из самых сильных панчеров в боевых видах спорта. Но, если честно, думаю, у него нет других опций. Не утверждаю, что не удивлюсь, если Фрэнсис Нганну нокаутирует Тайсона Фьюри.

Не говорю, что этого не может быть. Это, безусловно, может случитья. Но если мы говорим о навыках, то Фьюри опережает его на целую вселенную», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

Аспинэлл поможет Фьюри подготовиться к Нганну: «У меня нет привязанности к Фрэнсису»

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2 комментария

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Мага осторожный
если Тайсону завязать руки за спиной, то безусловно у нганну есть небольшой шанс
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0
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Дмитрий Медведев
Ответ Мага осторожный
если Тайсону завязать руки за спиной, то безусловно у нганну есть небольшой шанс
И если Френсису повесить на спину парочку кислородных баллонов
0
0
0
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