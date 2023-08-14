Аспинэлл – о шансах Нганну против Фьюри: «Тайсон впереди по навыкам на целую вселенную, но Фрэнсис может его нокаутировать»

Том Аспинэлл заявил, что Фрэнсис Нганну может нокаутировать Тайсона Фьюри.

«Думаю, что у Нганну есть шансы, безусловно. Он один из самых сильных панчеров в боевых видах спорта. Но, если честно, думаю, у него нет других опций. Не утверждаю, что не удивлюсь, если нокаутирует .

Не говорю, что этого не может быть. Это, безусловно, может случитья. Но если мы говорим о навыках, то Фьюри опережает его на целую вселенную», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

Аспинэлл поможет Фьюри подготовиться к Нганну: «У меня нет привязанности к Фрэнсису»