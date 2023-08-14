Аспинэлл – о шансах Нганну против Фьюри: «Тайсон впереди по навыкам на целую вселенную, но Фрэнсис может его нокаутировать»
Том Аспинэлл заявил, что Фрэнсис Нганну может нокаутировать Тайсона Фьюри.
«Думаю, что у Нганну есть шансы, безусловно. Он один из самых сильных панчеров в боевых видах спорта. Но, если честно, думаю, у него нет других опций. Не утверждаю, что не удивлюсь, если Фрэнсис Нганну нокаутирует Тайсона Фьюри.
Не говорю, что этого не может быть. Это, безусловно, может случитья. Но если мы говорим о навыках, то Фьюри опережает его на целую вселенную», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.
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